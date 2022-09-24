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Самый надежный способ избежать участия в референдумах на оккупированной территории — сделать вид, что никого нет дома.
Украинцам на оккупированных территориях, где проводятся псевдореферендумы о присоединении к РФ, нужно просто не открывать двери его организаторам.
Такой совет дал военный эксперт Олег Жданов.
— В соцсетях это давно распространяют такую рекомендацию: не открывайте дверь, притаитесь и сидите тихо, как мыши. Притворяйтесь, что вас нет дома. Постучат – и уйдут, не будут они пол часа сидеть под дверью и вылавливать. Выбивать дверь и устраивать погромы тоже вряд ли будут. Поэтому просто не открывайте дверь, - подчеркнул он.
Жданов призвал украинцев не вступать в контакт с организаторами референдумов, чтобы не пачкать себя и свою совесть.
Самый надежный способ избежать участия в референдумах на оккупированной территории — сделать вид, что никого нет дома.
Украинцам на оккупированных территориях, где проводятся псевдореферендумы о присоединении к РФ, нужно просто не открывать двери его организаторам.
Такой совет дал военный эксперт Олег Жданов.
— В соцсетях это давно распространяют такую рекомендацию: не открывайте дверь, притаитесь и сидите тихо, как мыши. Притворяйтесь, что вас нет дома. Постучат – и уйдут, не будут они пол часа сидеть под дверью и вылавливать. Выбивать дверь и устраивать погромы тоже вряд ли будут. Поэтому просто не открывайте дверь, - подчеркнул он.
Жданов призвал украинцев не вступать в контакт с организаторами референдумов, чтобы не пачкать себя и свою совесть.