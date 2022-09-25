С 1 по 31 октября состоится крупнейший в мире международный фотоконкурс объектов культурного наследия «Вікі любить пам’ятки». В Украине конкурс пройдет уже в одиннадцатый раз. Целью проекта является собрать фотографии всех памятников недвижимого культурного наследия Украины для иллюстрирования статей в Википедии.

Конкурсный список состоит из более 92 тысяч памятников недвижимого историко-культурного наследия из всех областей Украины, в том числе Крыма. За предыдущие годы более трех тысяч участников загрузили уже более 350 тысяч фотографий более 39 тысяч объектов культурного наследия - культовых сооружений, домов, дворцов. Однако большая часть культурного наследия Украины все еще не имеет своих фотографий для Википедии. Цель конкурса - это исправить.

Конкурс в этом году имеет особую важность, поскольку из-за широкомасштабного вторжения России в Украину с 24 февраля 2022 года сотни памятников были разрушены и многие из них не подлежат восстановлению. Каждый день количество разрушений увеличивается. Каждая фотография имеет весомую ценность для увековечивания памяти о культурном наследии нашего Отечества, его многогранности и идентичности.

Приглашаем приобщаться к конкурсу, представлять свои фото, чтобы показать уникальность историко-культурных объектов своего края и привлечь внимание к их сохранности.

Участие в конкурсе могут принять все желающие. Для этого в течение октября следует загружать на Викискладе фотографии собственного авторства, используя конкурсные списки памятников. В основных номинациях принимаются фотографии, сделанные в любой период времени до 23 февраля 2022 (включительно); главное, чтобы это были свои работы. Также можно загрузить видео, где изображены достопримечательности.

— Из-за полномасштабного вторжения России, только по официальным данным, многие памятники уничтожены или повреждены. Музеи, храмы, усадьбы очень важно сохранить историческое наследие Украины, в частности, через фото и видео в Википедии, крупнейшей энциклопедии в мире. Из-за факторов безопасности, в основной номинации будут соревноваться фотографии, сделанные до 23 февраля. Приглашаем поднимать свои архивы и подавать фото ваших любимых памятников, — сказал Илья Корнийко, член организационного комитета, председатель Правления ОО «Викимедиа Украина».

Победители конкурса получат ценные призы. Призовой фонд будет распределен между авторами лучших фотографий конкурса в целом, авторами лучших фото каждого региона, участниками, сфотографировавшими наибольшее количество памятников в Украине и каждом регионе, и победителями спецноминаций. Отдельной номинацией будут отмечаться авторы, впервые участвующие в конкурсе.

Десять лучших фотографий культурного наследия Украины будут соревноваться на международном уровне.

Как поучаствовать смотрите на сайте конкурса: http://wlm.photo

Детальнее с регламентом конкурса можно ознакомиться по ссылке: http://rules.wlm.photo

Страница конкурса в Facebook: https://www.facebook.com/wlmua

С предложениями по сотрудничеству и вопросами обращайтесь в организационный комитет конкурса: wlm@wikimedia.org.ua