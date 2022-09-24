Государственное бюро расследований ведет последовательную и содержательную работу по привлечению к ответственности бывших военных, предавших присяге украинскому народу, перешедших на сторону врага, а сегодня воюющих против Украины.

Об этом сообщает ГБР.

Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего старшего матроса-гранатометчика, который после захвата оккупантами воинской части в Симферополе в 2014 году добровольно присягнул на верность агрессору.

Он продолжил служить в России и вернулся в Украину вместе с войсками оккупантов во время полномасштабного вторжения на украинские территории.

В конце августа 2022 года во время боевого столкновения на территории Херсонской области этот человек попал в плен в Вооруженные силы Украины.

Бывший военный обвиняется в государственной измене (часть 1 статьи 111 УК Украины).

Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Процессуальное руководство осуществляет Николаевская специализированная прокуратура по военной и оборонной сфере Южного региона.