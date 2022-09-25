В ночь на 25 сентября в Луцком перинатальном центре Марьяна Мамонова, медик николаевской 36-й бригады морской пехоты, родила дочь.

Девочка родилась около 4 утра с весом 3250 граммов, ростом 57 см, сообщили в Ассоциации семей защитников «Азовстали».



По словам родных, мама с ребёнком чувствуют себя хорошо.



Марьяна Мамонова родом из Ровенской области попала в плен в Мариуполе в апреле этого года. О беременности она узнала в марте в заблокированном Мариуполе. Несколько месяцев беременности женщина провела на «Азовмаше», под блокадой и постоянными обстрелами, а затем почти 5 месяцев российского плена.

Как пишут «Буквы», Марьяна окончила Тернопольский медицинский университет, диплом магистра получила в Киевской военно-медицинской академии, после чего была отправлена служить в 501-й батальон 36-й бригады морской пехоты. Более трех лет прослужила в ВСУ, почти постоянно помогая раненым военным. С начала полномасштабной войны Марьяна находилась в Мариуполе, там же с завода имени Ильича попала в плен.

О Марьяне Мамоновой, не называя ее имени, рассказывала парамедик Тайра (Юлия Паевская). Во время разговора о нечеловеческих условиях содержания она вспомнила о женщине, которая в то время (в июне) была на седьмом месяце беременности. Состояние женщины, по словам Тайры, в то время было удовлетворительным.

Напомним, что Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова. Украина провела очередной обмен пленниками с Россией вечером 21 сентября. Домой вернулись защитники Азовстали, среди которых председатель патрульной полиции Мариуполя Михаил Вершинин, военный медик из Азова Екатерина Полищук с позывным «Птичка», Денис Прокопенко «Редис», Святослав Паламарь «Калина», Давид Касаткин «Химик», Сергей Волынский свободы.