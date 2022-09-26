В юго-западной части Тихого океана появился новый полуостров. Он расположен на подводной горе Хоум Риф в районе центральных островов Тонга.

Об этом пишет CNN.

Один из подводных вулканов очнулся в этом месте 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Через 11 часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров. Агентство NASA сфотографировало его с помощью спутников.

По данным NASA, новорожденный остров быстро растет. Исследователи из Геологической службы Тонга 14 сентября подсчитали, что остров занимает всего 4000 квадратных метров, но к 20 сентября его размер увеличился до 24000 квадратных метров.

Острова, созданные подводными вулканами, «часто недолговечны», говорят в NASA. Но иногда такие острова могут существовать годами или даже десятилетиями.

По информации Геологической службы Тонги, вулкан Хоум-Риф все еще извергался 23 сентября. Там рекомендовали морякам в целях безопасности отплыть в четырех километрах от вулкана.

Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7 тысяч 119 килограммов мусора .