|Швидкість вітру:
|6.1 м/с
|Схід сонця:
|06:43
|Захід сонця:
|18:43
|Температура завтра:
|+21 C°
|Швидкість вітру:
|1.9 м/с
|Схід сонця:
|06:49
|Захід сонця
|18:49
|Температура завтра:
|+16 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.8 грн
|40.8 грн
В юго-западной части Тихого океана появился новый полуостров. Он расположен на подводной горе Хоум Риф в районе центральных островов Тонга.
Об этом пишет CNN.
Один из подводных вулканов очнулся в этом месте 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Через 11 часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров. Агентство NASA сфотографировало его с помощью спутников.
По данным NASA, новорожденный остров быстро растет. Исследователи из Геологической службы Тонга 14 сентября подсчитали, что остров занимает всего 4000 квадратных метров, но к 20 сентября его размер увеличился до 24000 квадратных метров.
Острова, созданные подводными вулканами, «часто недолговечны», говорят в NASA. Но иногда такие острова могут существовать годами или даже десятилетиями.
По информации Геологической службы Тонги, вулкан Хоум-Риф все еще извергался 23 сентября. Там рекомендовали морякам в целях безопасности отплыть в четырех километрах от вулкана.
Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7 тысяч 119 килограммов мусора .
В юго-западной части Тихого океана появился новый полуостров. Он расположен на подводной горе Хоум Риф в районе центральных островов Тонга.
Об этом пишет CNN.
Один из подводных вулканов очнулся в этом месте 10 сентября, выбросив лаву, пару и пепел. Через 11 часов после того, как вулкан начал извергаться, над поверхностью воды появился новый остров. Агентство NASA сфотографировало его с помощью спутников.
По данным NASA, новорожденный остров быстро растет. Исследователи из Геологической службы Тонга 14 сентября подсчитали, что остров занимает всего 4000 квадратных метров, но к 20 сентября его размер увеличился до 24000 квадратных метров.
Острова, созданные подводными вулканами, «часто недолговечны», говорят в NASA. Но иногда такие острова могут существовать годами или даже десятилетиями.
По информации Геологической службы Тонги, вулкан Хоум-Риф все еще извергался 23 сентября. Там рекомендовали морякам в целях безопасности отплыть в четырех километрах от вулкана.
Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7 тысяч 119 килограммов мусора .