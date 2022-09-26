Израиль будет лечить 20 украинских военных, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий. Лечение включает протезирование и реабилитацию.

Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.

Там отметили, что транспортировку раненых организовали Посольство Израиля в Украине, Израильский центр международного сотрудничества, Министерство здравоохранения Израиля с участием Минздрава Украины.

Напомним, израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.