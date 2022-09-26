Израиль будет лечить 20 украинских военных, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий. Лечение включает протезирование и реабилитацию.
Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.
Там отметили, что транспортировку раненых организовали Посольство Израиля в Украине, Израильский центр международного сотрудничества, Министерство здравоохранения Израиля с участием Минздрава Украины.
Напомним, израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.
Израиль будет лечить 20 украинских военных, которые получили тяжелые ранения во время боевых действий. Лечение включает протезирование и реабилитацию.
Об этом сообщило посольство Израиля в Украине.
Там отметили, что транспортировку раненых организовали Посольство Израиля в Украине, Израильский центр международного сотрудничества, Министерство здравоохранения Израиля с участием Минздрава Украины.
Напомним, израильское издание The Jerusalem Post признало президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным евреем 2022 года.