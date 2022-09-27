В России на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», через который россияне массово выезжают после объявления мобилизации, в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата – об этом стало известно после того, как на КПП приехал министр МВД Северной Осетии Андрей Сергеев.

Об открытии мобилизационного пункта у российско-грузинской границы МВД Северной Осетии сообщило в телеграмме.

— Несмотря на принимаемые меры, среди которых, в том числе, увеличение нарядов ДПС и ППС, которые круглосуточно несут службу, обстановка остается крайне напряженной, — говорится в сообщении ведомства.

Как именно будет работать мобилизационный пункт и жителям каких регионов в нем будут вручать повестки – не уточняется.

Активист и автор популярного русскоязычного телеграмм-канала о жизни в Грузии Николай Левшиц сообщает, что к утру 27 сентября пробка из автомобилей, желающих пересечь границу с Грузией, составляет более 30 км. По сообщению МВД в Северной Осетии, в очереди на выезд стоят более 4000 машин.

Напомним, что около 100 тысяч россиян оказались в Казахстане после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября.