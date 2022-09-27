Вопрос принудительной эвакуации николаевцев перед началом отопительного сезона даже не обсуждается, хотя логистика построена.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга Медиацентра Украина — Укринформ.

Он отметил, что прогнозировать, каким будет отопительный сезон, невозможно. Сейчас область на 98% готова к запуску отопления, тестируют систему.

— В состоянии войны каждый должен думать и готовиться к сложным условиям, потому что военные риски прогнозировать невозможно, неизвестно куда будут попадания, — отметил он.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.

Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.

Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.

Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.

Вицепремьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.