Фото: Natalie Keyssar

Плотность российских обстрелов по полям Николаевской области достигала такого уровня, что крупные фермеры теряли значительную часть своего урожая.

О ситуации в регионе журналистам Time рассказала владелица аграрного бизнеса Надежда Иванова.

Женщина рассказывает: россияне настолько регулярно бомбили аграрную инфраструктуру в регионе, что на всех ее полях есть остатки боеприпасов от РСЗО оккупантов.

– У меня 45 полей, больших и малых, и на каждом из них я нашла российскую ракету, – вспоминает она.

Фото: Natalie Keyssar

Надежда добавляет, что во время обстрелов никто не пострадал, но было уничтожено фермерское оборудование на десятки тысяч долларов. Одна из ракет разнесла часть сортировщика зерна.

Также были изуродованы несколько тракторов, хранившихся в ангаре.

— Я только что взяла кредит, чтобы заплатить за них, - признается фермерка.

В результате атаки гофрированная металлическая крыша здания была настолько разрушена, что сейчас лучи света пробиваются насквозь.

— Добро пожаловать в мое звездное ночное небо, — сказала она журналистам.

По ее словам, собранный урожай по нормальной цене она продать не может, поскольку Николаевский порт так и не заработал. Остается реализовывать зерновые небольшими партиями.

— Сталкиваясь с насилием на пороге, а также с уничтоженным оборудованием, неудивительно, что многие украинские фермеры в этом году даже не смогли полностью собрать урожай. Даже если им это удается, они не могут вывезти свой товар, — подытожили в Time.

Напомним, заместитель начальника пожарной части в Николаевской области рассказывал, что россияне намеренно поджигают поля.