С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 тысяч 580 своих военных, за минувшие сутки ликвидировано 430. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Также с 24 февраля по 29 сентября оккупанты потеряли более 14 тысяч 500 единиц техники, среди них:

Танки – 2325 (+13)

Боевые бронированные машины - 4909 (+20)

Артиллерийские системы – 1385 (+4)

реактивные системы залпового огня (РСЗО) - 331 (+0)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) – 175 (+0)

Самолеты – 262 (+0)

Вертолеты - 224 (+0)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 995 (+6)

Крылатые ракеты – 246 (+4)

Корабли/катера - 15 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны - 3751 (+9)

Специальная техника – 131 (+0).

Напомним, что В течение вчерашнего дня, 28 сентября, на юге Вооруженные силы Украины сбили три беспилотных разведчика типа «Орлан-10».