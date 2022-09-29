|Швидкість вітру:
|3.6 м/с
|Схід сонця:
|06:47
|Захід сонця:
|18:37
|Температура завтра:
|+24 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця
|18:42
|Температура завтра:
|+22 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41.2 грн
|41.7 грн
|EUR
|39.6 грн
|40.6 грн
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 тысяч 580 своих военных, за минувшие сутки ликвидировано 430. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также с 24 февраля по 29 сентября оккупанты потеряли более 14 тысяч 500 единиц техники, среди них:
Напомним, что В течение вчерашнего дня, 28 сентября, на юге Вооруженные силы Украины сбили три беспилотных разведчика типа «Орлан-10».
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 58 тысяч 580 своих военных, за минувшие сутки ликвидировано 430. Наибольшие потери за сутки противник понес на Донецком и Краматорском направлениях.
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.
Также с 24 февраля по 29 сентября оккупанты потеряли более 14 тысяч 500 единиц техники, среди них:
Напомним, что В течение вчерашнего дня, 28 сентября, на юге Вооруженные силы Украины сбили три беспилотных разведчика типа «Орлан-10».