Министр обороны Алексей Резников рассказал, что один «народный спутник», который приобрел Фонд Сергея Притулы, полностью работает на нужды ВСУ, еще около 20 привлекаются, когда есть необходимость.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Алексей Резников подчеркнул, что все ожидания относительно работы спутника сейчас полностью оправдались. Силы обороны Украины, в первую очередь – боевые бригады ВСУ, уже некоторое время получают поток данных со спутников ICEYE. Снимки непосредственно расшифровывают и прорабатывают специалисты военной разведки Минобороны, прошедшие соответствующее обучение.

— По понятным причинам не могу раскрыть все подробности, но только представьте: за первые два дня работы спутника было обнаружено более 60 единиц боевой техники, которую враг пытался замаскировать в лесополосах и других препятствиях. Ее нашли потому, что спутники ICEYE собирают информацию по технологии Synthetic aperture radar (SAR). Указанную технику было бы очень сложно или невозможно заметить оптическими спутниками. В то же время координаты «скрытого» были оперативно переданы для нанесения огневого поражения. В частности, в районе н.п. Крещеновка и Украинка на Херсонщине, а также вблизи Новоселовки Донецкой области, – отметил министр обороны.

Напомним, что в августе фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 миллионов гривен. Это средства, которые раньше собирали на покупку трех Байракторов.

Затем стало известно, что спутник ICEYE, приобретенный на пожертвования украинцев, будет находиться в собственности Украины до истечения срока его функциональности на орбите.

Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил новый спутник связи Чжунсин-1Е.