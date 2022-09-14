Китай успешно запустил новый спутник связи Чжунсин-1Е.

Об этом сообщает Синьхуа.

Спутник запускали с космодрома «Веньчан» на юге страны. «Чжунсин-1Э» вывела на орбиту модифицированная версия ракеты-носителя «Чанчжэн-7». Сообщается, что аппарат успешно вышел на заданную орбиту.

Чжунсин-1Е должен предоставлять высококачественные услуги по передаче голосовых сообщений, данных, радио- и телевизионных сигналов. Отмечается, что нынешний запуск стал уже 437 для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Напомним, что фонд Сергея Притулы приобрел спутник компании ICEYE за 600 миллионов гривен . Это средства, которые раньше собирали на покупку трех Байракторов.