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Проблема иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения. Однако наши войска уже умеют их «глушить».
Об этом сообщает глава Минобороны Алексей Резников в интервью « Интерфакс-Украина ».
— Мы уже ее (проблему – ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши воздушные силы, сбивая такое количество этих «Шахедов», — отметил Алексей Резников.
По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.
— Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в частности, к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, не желавших давать оружие, заинтересовались этим предложением, — добавил Алексей Резников.
Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что один «народный спутник», который приобрел Фонд Сергея Притулы, полностью работает на нужды ВСУ, еще около 20 привлекаются, когда есть необходимость.
Проблема иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения. Однако наши войска уже умеют их «глушить».
Об этом сообщает глава Минобороны Алексей Резников в интервью « Интерфакс-Украина ».
— Мы уже ее (проблему – ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши воздушные силы, сбивая такое количество этих «Шахедов», — отметил Алексей Резников.
По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.
— Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в частности, к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, не желавших давать оружие, заинтересовались этим предложением, — добавил Алексей Резников.
Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что один «народный спутник», который приобрел Фонд Сергея Притулы, полностью работает на нужды ВСУ, еще около 20 привлекаются, когда есть необходимость.