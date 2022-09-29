Проблема иранских беспилотных летательных аппаратов, которые использует Россия в войне против Украины, уже находится на стадии решения. Однако наши войска уже умеют их «глушить».

Об этом сообщает глава Минобороны Алексей Резников в интервью « Интерфакс-Украина ».

— Мы уже ее (проблему – ред.) решаем. Да, это неприятно, но даже уникальные системы ПВО на 100% не гарантируют закрытия неба. Я рад тому, как работают наши воздушные силы, сбивая такое количество этих «Шахедов», — отметил Алексей Резников.

По его словам, Украина обратилась за помощью к партнерам, чтобы те помогли нашим войскам бороться с этими дронами.

— Наши научились их глушить. Мы обратились к нашим партнерам, в частности, к тем, которые боятся давать нам оружие, но имеют хорошую экспертизу. Я им сказал, что мы вам дадим их запчасти, изучите их и дайте нам системы подавления. И ряд стран, не желавших давать оружие, заинтересовались этим предложением, — добавил Алексей Резников.

Ранее министр обороны Алексей Резников рассказал, что один «народный спутник», который приобрел Фонд Сергея Притулы, полностью работает на нужды ВСУ, еще около 20 привлекаются, когда есть необходимость.