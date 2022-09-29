В Николаевской области жительницу Баштанского района будут судить по подозрению в сбыте наркотиков.

Об этом сообщили в прокуратуре Баштанского района.

По данным следователей, женщина посылала каннабис своему мужу. Наркотики маскировала в кондитерские изделия и отправляла по почте.

Прокурор утвердил и направил в суд обвинительный акт по ч. 2 ст. 307 УК Украины. Санкции статьи предусматривают лишение свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Николаеве полицейские задержали мужчину за незаконное хранение психотропных веществ. Психотропные вещества мужчина заказывал через Интернет, а получал почтовым сервисом.