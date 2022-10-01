Сеть магазинов профессионального снаряжения и экипировки «Яшкина» предлагает принять участие в розыгрыше винтовского комплекса Anderson AR-15.

Об этом рассказала владелица магазина Татьяна Яшкина.

Предприниматель рассказала, что сеть ее магазинов подарила уже более 300 единиц оружия и продолжает помогать украинским защитникам на юге Украины. Поэтому для того, чтобы принять участие в розыгрыше оружия, нужно приобрести наклейку, а средства будут направлены на помощь Вооруженным силам Украины.

— Сеть магазинов «Яшкина» подарила более 300 единиц оружия. И эта добрая традиция продолжается. Город Николаев, город-герой, город людей-героев. Мы продолжаем работать по улице Чкалова, 108д. И я приглашаю тебя попытаться выиграть винтовский комплекс Anderson AR-15 стоимостью 198 тысяч гривен. Все, что нужно – написать мне «Хочу наклейку». Наклейка стоимостью 95 гривен – это твоя поддержка для воинов ВСУ юга Украины. Итак, присоединяемся! Все будет Николаев!, – рассказала Татьяна Яшкина.

Контактный телефон 0(67) 787 0100