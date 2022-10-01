После ночных обстрелов жилого дома в Николаеве прокуратура начала расследование факта нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом рассказали в Офисе генпрокурора.

— По данным следствия, 1 октября 2022 года около 04.30 вооруженные силы РФ, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, осуществили ракетный обстрел двух районов Николаева . Одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. Полностью разрушены квартиры на 4 и 5 этажах, остальные существенно повреждены. Также повреждены частные жилые дома, автомобили горожан, здания и помещения автотранспортного предприятия. Какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют, — говорится в заключении правоохранителей.

Прокуратура также отчитывается о пострадавшей матери с трехмесячным ребенком.

На месте работают прокуроры Окружной прокуратуры города Николаева, полиция и следователи СБУ. Эксперты обнаружили обломки от российских боеприпасов.

Как сообщалось, сегодня ночью одна из ракет ВС РФ попала в жилой пятиэтажный дом в центре города. Полностью разрушены квартиры на 5 и 4 этажах, остальные существенно повреждены. Пострадали автомобили, припаркованные во дворе. В окрестных домах вылетели окна.