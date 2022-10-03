В Кремле впервые прокомментировали заявку Украины о членстве в НАТО, заявив, что якобы именно ориентация на альянс стала причиной войны.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Спикер Кремля отметил, что Россия внимательно следит за реакцией стран НАТО. По его словам, намерение Украины присоединиться к альянсу якобы повлекло вторжение.

— Все (члены НАТО, – прим.) ссылаются на правило о консенсусе, поэтому мы очень внимательно наблюдаем за этим решением и помним, что именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции., – заявил Дмитрий Песков.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на членство в НАТО в ускоренном порядке.

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что вступление Украины в НАТО по ускоренному пути зависит от позиции всех членов альянса.