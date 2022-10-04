Силы обороны Украины продолжают вести успешное контрнаступление на Харьковщине, вблизи Лимана и Херсонщины, несмотря на то, что им противостоят войска, которые Россия считает своей элитой.

Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Там отметили, что российские группировки в северной части Херсонской области и Лиманском направлении преимущественно состояли из элементов, которые до полномасштабной войны считались одними из основных регулярных вооруженных сил России.

К примеру, к 2 октября части 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии отошли из Лимана на тыловые позиции в районе Кременной Российские источники ранее сообщали, что части воздушно-десантных войск России (ВДВ), особенно 76 гвардейская десантно-штурмовая дивизия, действует в Херсонской области.

И 144-ю мотострелковую дивизию, и 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию Россия называла одними из самых элитных своих сил.

«Их очевидная неспособность удерживать территорию против крупных контрнаступательных действий Украины согласуется с предварительной оценкой ISW, согласно которой силы РФ все больше деградируют по мере продолжения войны. Это также было заметно в разгроме 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии в начале Харьковского контрнаступления», - отмечают исследователи.