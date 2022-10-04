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Россия окончательно не смогла переизбраться в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде, где находится штаб-квартира ICAO, Юлия Ковалев.
Она подчеркнула, что это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда Россию исключили из руководящего органа.
— Теперь уже окончательно – Россию выбросили из совета ICAO. Оскорбленные проигрышем в первой группе, они даже не рисковали подаваться в 3-ю группу, где также с треском проиграли, — написала она.
Как сообщалось, 1 октября во время Ассамблеи ICAO в Монреале Россия не была переизбрана в первых двух раундах выборов в Совет ИСАО – основного руководящего органа этой организации. Последний этап голосования запланирован на вторник, 4 октября, однако согласно информации на сайте организации, России нет среди кандидатов.
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Россия окончательно не смогла переизбраться в управляющий совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) при ООН.
Об этом сообщила посол Украины в Канаде, где находится штаб-квартира ICAO, Юлия Ковалев.
Она подчеркнула, что это первый прецедент среди всех организаций системы ООН, когда Россию исключили из руководящего органа.
— Теперь уже окончательно – Россию выбросили из совета ICAO. Оскорбленные проигрышем в первой группе, они даже не рисковали подаваться в 3-ю группу, где также с треском проиграли, — написала она.
Как сообщалось, 1 октября во время Ассамблеи ICAO в Монреале Россия не была переизбрана в первых двух раундах выборов в Совет ИСАО – основного руководящего органа этой организации. Последний этап голосования запланирован на вторник, 4 октября, однако согласно информации на сайте организации, России нет среди кандидатов.