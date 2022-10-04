Специалисты КП «Николаевводоканал» починили водопровод, который был поврежден ракетным ударом армии РФ возле сквера «Сердце города».

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

«Почти неделю, благодаря проклятым рашистам, жители микрорайонов Соляные и Северный жили без воды. В результате ракетных обстрелов был поврежден водопровод. Ребята почти каждый день работали до полуночи. В общей сложности произошло пять утечек на этой сети», — отметили в водоканале.

Коммунальщики заменили 32 метра разрушенной трубы новой полиэтиленовой. Установили один хомут и две муфты диаметром 500 мм. Ремонт бригады производили с помощью двух разных экскаваторов, трактора Т-150, автомобиля ЗиЛ. Только за один час эта техника съедает от 10 до 30 литров топлива, отмечается в сообщении.

Таким образом, предприятию пришлось потратить на новые материалы более 348 тысяч гривен, чтобы все починить.

«Это еще не посчитали сколько потратили горючее и не получили счет от подрядной организации, специалисты которой тоже помогали работать. Вот почему мы просим горожан по возможности поддерживать нас финансово и не забывать оплачивать потребленные услуги!», — обратились к николаевцам на предприятии.

Напомним, что ночью 27 сентября Николаев дважды подвергся массированным обстрелам – ориентировочно в 01:04 и 04:02. Предварительно, с РСЗО «Торнадо-С» враг ударил по разным районам города.