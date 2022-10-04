Мобилизированным в РФ не хватает спальных мест, еды, формы и денег, а полиция готовится к подавлению будущих протестов, формируя новые подразделения особого назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

В рамках проведения мобилизационных мероприятий на территории Омского танкового инженерного института планировалось размещение 6000 человек. Впрочем, к 30 сентября в институт фактически прибыло 9000 мобилизованных. Было сообщено, что к 1 октября должно прибыть еще 2000 мобилизованных.

Как отмечается, у руководства заведения нет возможности обеспечить этот личный состав даже минимальными условиями для проживания и питанием. Нет спальных мест, не хватает туалетов, в помещениях отсутствует отопление. Ночью температура воздуха опускается до -6. Среди мобилизованных много больных, которым не оказывается медицинская помощь. В связи с этим новоприбывшие отправляются в город Екатеринбург, но там ситуация аналогичная. К тому же, большинство мобилизованных не получили военной формы с формулировкой – «не хватило».

В пресс-службе также сообщили, что военный комиссар Центрального и Сеймского округов Игорь Ясько сообщил командованию о значительных сложностях при проведении мобилизации. Подобные мероприятия не проводились с 1941 года и административная система просто не готова к выполнению поставленных задач. По его словам, «люди отключают домофоны и не открывают дверь». В результате 27 сентября из 170 повесток было вручено только 16, а 28 сентября из 180 – 10.

В Брянской и Курской областях мобилизованные вынуждены сами покупать форму и снаряжение. При этом владельцы военторгов резко повысили цены, что вызывает массовое возмущение и жалобы.

Кроме того, в Бурятии нарастает недовольство повальной мобилизацией. В частности, в селе Баргузин были мобилизованы даже мужчины, которые вообще никогда не служили в армии. Всех мобилизованных направили в административный центр Борзя забайкальского края. Выяснилось, что на пункте сбора отсутствуют теплые вещи, и жители Баргузина были вынуждены собирать «гуманитарную помощь» для мобилизованных односельчан.

По мнению украинской разведки, в целом работа военкоматов в РФ характеризуется как «хаотическая». Соответствующие должностные лица, пытаясь выполнить план частичной мобилизации, выдают повестки независимо от возраста, состояния здоровья и военного опыта. Возникли существенные проблемы с денежным довольствием как мобилизованных, так и военнослужащих ВС РФ по контракту. Учащаются случаи невыплаты денежных вознаграждений, увеличивается количество обращений в суд и прокуратуру с целью получения обещанных выплат. Вместе с тем за возможность уклонения от мобилизации требуют взятки до 500 тысяч российских рублей.

Чтобы обуздать очередные антимобилизационные протесты, полиция Фактивизирует подготовку новых подразделений особого назначения.

Ранее в британской разведке сообщили, что Россия столкнулась со значительными проблемами, связанными с размещением, обучением, снаряжением и развертыванием мобилизованных, а также призывников.