Завтра, 7 октября, Николаевская станция переливания крови ждет носителей групп I(+), II(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Об этом сообщается в телеграмм-канале учреждения.
Также требуются тромбоциты III(+).
«Мы также обязательно примем и доноров с другими группами и резусами! Надеемся на вашу помощь!», - отметили медики.
Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.
Ранее сообщалось, что жители Николаева с усердием подошли к вопросу обеспечения кровью раненых украинских защитников.
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Завтра, 7 октября, Николаевская станция переливания крови ждет носителей групп I(+), II(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).
Об этом сообщается в телеграмм-канале учреждения.
Также требуются тромбоциты III(+).
«Мы также обязательно примем и доноров с другими группами и резусами! Надеемся на вашу помощь!», - отметили медики.
Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.
Ранее сообщалось, что жители Николаева с усердием подошли к вопросу обеспечения кровью раненых украинских защитников.