Завтра, 7 октября, Николаевская станция переливания крови ждет носителей групп I(+), II(+), I(-), II(-), III(-) и IV(-).

Об этом сообщается в телеграмм-канале учреждения.

Также требуются тромбоциты III(+).

«Мы также обязательно примем и доноров с другими группами и резусами! Надеемся на вашу помощь!», - отметили медики.

Станция принимает доноров ежедневно с 8:00 до 13:00, по адресу Николаев, улица Радио, 2. С собой иметь паспорт.