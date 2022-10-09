Британская компания-поставщик электроэнергии Octopus объявила о внедрении схемы «Периоды экономии», по которой будет доплачивать клиентам в случае неиспользования электричества во время пиковой нагрузки.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Согласно схеме, 1,4 миллиона клиентов Octopus, имеющих «умные» счетчики, и около 5000 предприятий могут получить 4 фунта стерлингов за экономию каждой единицы электроэнергии с ноября 2022 по март 2023 года.

Компания пообещала отправить клиентам письмо, где будут указаны часы пиковой нагрузки на электросети. Теоретически домохозяйства могут сэкономить около 100 фунтов стерлингов за зиму.

«Вместо того, чтобы отрезать целые районы страны от электроэнергии, когда у нас не будет хватать газа, мы можем вознаградить людей за использование меньшего количества энергии во время пиковой потребности», — объясняют в Octopus.

Ранее сообщалось, что ЕС сократил потребление российского газа с 40 до 9%.