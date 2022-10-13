Великобритания поставит в Украину зенитные ракеты Amraam для систем противовоздушной обороны Nasams.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на слова главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

— Последние невыборочные удары России по гражданским районам в Украине нуждаются в дальнейшей поддержке тех, кто стремится защитить свою страну. Итак, сегодня я санкционировал поставки зенитных ракет Amraam в Украину, – сказал Бен Уоллес.

По его словам, эти ракеты помогут Украине «защитить свое небо от атак и укрепить совместную противоракетную оборону вместе с американскими ракетами Nasams».

Напомним, что контактная группа по Украине, встреча которой состоялась в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готова поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их снабжения.