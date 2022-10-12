Контактная группа по Украине, встреча которой прошла сегодня в рамках двухдневной встречи министров обороны стран НАТО, готовы поставить в Украину системы противовоздушной защиты так быстро, как это позволяют физические возможности для их поставки.

Об этом сегодня в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает Укринформ.

— Эти системы будут поставлены в Украину так быстро, как мы сможем физически их доставить туда. Это то, что среди главных приоритетов, и на чем мы будем сфокусированы. Мы намерены предоставить те системы, которые мы имеем и которые доступны, которые доступны в таких странах как Германия. Мы также будем пытаться предоставить дополнительное снаряжение к существующим системам, которые украинские силы уже используют сейчас, - сказал руководитель военного ведомства США.

Он отметил, что все участники сегодняшней встречи – 50 стран – понимают обеспокоенность украинцев за безопасность своих домов и своих семей.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отметил, что главный акцент участники Контактной группы сейчас делают, чтобы помочь Украине построить интегрированную систему противовоздушной защиты.

— О чем просит Украина и что мы можем предоставить – это интегрированная система противовоздушной обороны. Она не контролирует все воздушное пространство Украины, но предназначена для контроля приоритетных объектов, которые Украина хочет защитить. Мы говорим о системах короткого радиуса действия и низких высот, среднего радиуса действия и средней высоты, и дальнобойных систем большой высотности. Это смесь всех таких систем, что позволит запретить вхождение в воздушное пространство российских самолетов, беспилотников и предоставит оборону против российских ракет, - сказал генерал.

Он отметил, что уже сейчас Украина очень эффективно использует существующие системы, включая SА-6 (КУБ – ред.), С-300 и другие подобные системы. Они позволили украинской стороне эффективно снизить российское преимущество в воздухе и, как следствие, усложнили комбинированное маневрирование российских войск.

По словам генерала, участвовавшие в конференции страны могут помочь Украине создать интегрированную систему противовоздушной обороны, в том числе, с использованием более старых систем ПВО. В частности, Украина использует достаточно старые системы ПВО среднего радиуса действия, но они весьма эффективны. Есть и другие системы, доступные в других странах, например, «Петриот». Дееспособные системы противовоздушной обороны также имеют, в частности, Израиль и Германия.

— Задача состоит в том, чтобы свести эти способности вместе, применить их, провести необходимую тренировку, потому что все эти системы разные. Следует убедиться, что они могут сочетаться друг с другом, в единой системе управления и коммуникации, обеспечить их необходимыми радарами, которые могут взаимодействовать друг с другом и совместно отслеживать цели. Это довольно сложная задача с технической точки зрения, но она достижима, - подчеркнул Милли.

Как уже сообщалось, сегодня в Брюсселе состоялась уже шестая встреча Контактной группы по Украине под эгидой США («Рамштайн»), в которой приняли участие политики и военные руководители 50 стран, включая союзников по НАТО и страны-партнеры, обсудившие пути дальнейшей военной поддержки Украины в ее усилиях по защите против российской агрессивной войны, в полном соответствии с правом на самооборону, предусмотренным Хартией ООН.