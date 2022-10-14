Космическое агентство США NASA 14 ноября снова попытается запустить свою миссию Artemis I на Луну.

Об этом пишет CNN.

Запуск системы Space Launch System (SLS) начнется в 12.07 по восточному времени.

Если запуск будет успешным, ракета высотой 98 метров отправит космический корабль Orion в путешествие по Луне, чтобы проверить системы. Миссия пройдет без экипажа и продлится 25 дней. Планируется, что космический корабль вернется на Землю 9 декабря — он должен быть приведен в Тихом океане.

Общая цель проекта NASA Artemis – впервые за полвека вернуть людей на Луну. Миссия Artemis I должна испытывать ракету, космический корабль и все его системы, чтобы убедиться, что они безопасны для астронавтов.

Напомним, ученый из Университета Западной Вирджинии Кагри Килич подсчитал, что за 50 лет исследований люди оставили на Марсе 7119 килограмм мусора.