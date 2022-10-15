Наемник ЧВК Вагнера и сотрудница ФСБ попросили политическое убежище во Франции, где они уже дают показания в рамках расследования военных преступлений России.

Как передает Укринформ, об этом сообщает The Insider со ссылкой на главу проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

По его словам, «один человек имеет отношение к работе штаба и команды Пригожина, другой сотрудница ФСБ». По данным Осечкина, два перебежчика были в одном самолете и, прибыв во Францию, синхронно пошли просить о политическом убежище. Каждый из них во время полета думал, что другой следит за ним.

У сотрудницы ФСБ вроде бы «достаточно серьезный инсайд», связанный с документооборотом российской спецслужбы, касающейся вторжения в Украину и процессов по линии департамента контрразведки и минобороны РФ.

«За последние месяцы ряд людей, имевших прямое отношение к режиму Путина, покинули Россию. В одну из стран ЕС прилетел глава одного из судов и дает достаточно подробные и последовательные свидетельства о том, как ФСБ и администрация Путина поглотили независимую судебную систему и покорили судей, превратив систему в филиал, который принимает трафаретные решения по телефонному звонку от кураторов», - резюмировал Осечкин.

24 февраля Россия начала новый этап войны с Украиной – полномасштабное вторжение. Демократические страны мира вводят санкции против России и всемерно поддерживают Украину.