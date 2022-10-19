Группа исследователей обратилась к правительствам и неправительственным организациям, призывая их наделить океан теми же правами, которые обладают животными и людьми. По мнению ученых, это станет первым шагом по защите морских экосистем планеты.

Международная группа ученых выдвинула инициативу о пересмотре правового статуса Мирового океана, пишет «НВ».

По их мнению, это поможет защитить водные ресурсы планеты и сохранить экосистему для будущих поколений.

Исследователи акцентируют внимание на том, что океаны и моря являются основными поставщиками кислорода для планеты, а кроме того, они обеспечивают человечество значительными объемами пищи и других ресурсов.

При этом Мировой океан очень чувствителен к антропогенной деятельности. Регулярное загрязнение его вод приводит к вымиранию видов, изменяющих всю экосистему планеты.

— Поддержка статус-кво экологического права равносильна узаконенному уничтожению природы. Международное право должно развиваться, чтобы отстаивать неотъемлемые права океана на существование, процветание и возрождение. Здоровье океана – это здоровье человека, – предупреждают авторы инициативы.

Ученые считают, что изменение правового статуса Мирового океана изменит подход к нему: «Признание океана живым существом поможет продвижению законов, политики и институциональных действий, сосредоточенных на потребностях океана».

Напомним, российское полномасштабное вторжение нанесло экологии Украины ущерб в 35,3 миллиарда долларов, а миллионы гектаров природных заповедников сейчас находятся под угрозой.