Для производства иранских разведывательно-ударных беспилотников «Mohajer-6», применяемых РФ против Украины, используются компоненты бытового назначения. Поэтому беспилотник значительно хуже аналогов своих конкурентов.

Об этом говорится в сюжете военного телевидения.

Сотрудники военной разведки Украины выяснили, откуда происходят комплектующие беспилотника, который россияне закупили у Ирана для ведения боевых действий в Украине. Также специалисты ГУР МО Украины обнаружили детали маркированные на официальном языке Ирана – фарси.

—Три четвертых всех комплектующих – американские комплектующие. Есть комплектующие из Японии, есть Китай, Швеция, Австрия. Есть даже компонент украинского производства. Сейчас наши спецслужбы узнают, как оно туда попал,— говорится в сюжете.

Отмечают, что все компоненты гражданские и купить их может кто угодно. Поэтому «Mohajer-6» проигрывает конкурентам по характеристикам.

Теперь, когда украинские защитники знают комплектующие беспилотника, противодействовать им будет проще.

Напомним, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поставкам российской федерации иранских дронов и ракет.