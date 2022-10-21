Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по поставкам российской федерации иранских дронов и ракет.

Об этом сообщает СБУ.

— Следователи СБУ начали уголовное производство, которое должно установить всех причастных к поставке в РФ иранских дронов Shahed-136 и Mohajer-6, а также баллистических ракет малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar», — говорится в сообщении.

По данным следствия, есть все основания утверждать, что представители иранской власти и оборонно-промышленного комплекса намеренно помогают России в войне против Украины.

Как уточнили в СБУ, целью расследования является поименная установка причастных лиц, способа и маршрутов перевозки этих вооружений и последующее привлечение виновных к ответственности.

— Тот, кто помогает России обстреливать мирные украинские города и села, должен также понести ответственность за военные преступления России. Ибо нельзя сознательно продавать маньяку наточенный нож, а потом удивляться, что он убивает людей. Поэтому украинские правоохранительные органы дают юридическую оценку такой помощи нашему врагу. Несмотря на попытки России замаскировать «Шахеды» под «Герани», мы докажем их иранское происхождение, в частности, и с помощью экспертиз. Работаем над тем, чтобы сорвать маски со всех военных преступников и наказать их, - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Производство открыто по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству агрессору) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Россия активно использует боевые дроны иранского производства для атак по мирным городам Украины и для разрушения критически важной инфраструктуры накануне зимнего периода.

Напомним, что в течение 20 октября ВСУ трижды отразили авиационные атаки россиян в Бериславском районе Херсонщины.