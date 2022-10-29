С началом полномасштабной войны количество трудоустроенных в прифронтовых городах существенно снизилось. В частности, в Николаеве 71% жителей сообщили о существенных потерях дохода или его отсутствии.

Об этом свидетельствуют результаты сентябрьского исследования Ipsos Ukraine Resilience Monitor, которое зафиксировало значительное снижение уровня трудоустройства, особенно в прифронтовых городах – Харьков и Николаев, где трудоустроены менее половины опрошенных.

Большинство респондентов сообщили о существенной потере доходов за последние семь месяцев. В то же время, несмотря на экономические трудности среди тех, кто имеет постоянный источник личного дохода, например зарплату или пенсию, большинство опрошенных отмечают, что получают выплаты вовремя.

С началом полномасштабной войны количество трудоустроенных в прифронтовых городах существенно снизилось. Во время сентябрьского опроса только 40% респондентов в Николаеве сообщили, что сейчас работают полный или неполный рабочий день, для сравнения 75% жителей города работали до российского вторжения - падение составляет 35 процентных пунктов.

Большинство респондентов в четырех из пяти городов, в которых проводился опрос, сообщили о существенных потерях дохода или его отсутствии: 71% - в Николаеве, 70% - в Харькове, 59% - в Днепре и 56% - в Киеве. Во Львове значительную потерю дохода понесли 38% опрошенных.

Опрос проводился 3-8 сентября 2022 среди 3001 взрослых респондентов в возрасте 18-65 лет, которые сейчас проживают в Киеве, Харькове, Днепре, Николаеве и Львове. Выборка состоит из 600 взрослых респондентов, проживающих в каждом из пяти городов (601 в Киеве). Интервью проводились на украинском языке на собственной платформе для опроса с выборкой из онлайн-панелей от местных поставщиков.

Выборка для каждого города сбалансирована по полу и возрасту, чтобы отразить структуру взрослого населения, определенную в исследовании Ipsos Stand with Ukraine Barometer, которое базируется на 4000 интервью в течение 5 волн/месяцев среди взрослых 18-55 лет, проживающих в городах населением 50 тыс. жителей и более (за исключением зоны ООС) с натуральным распределением по региону текущего проживания, статью и возрастом и квотами по регионам и размером города до 24 февраля 2022 года.

Если сумма результатов не равна 100 или «разница» выглядит на +/-1 больше/меньше фактической, это может быть вызвано округлением, множественными ответами или исключением варианта «не знаю» или не предоставленных ответов.

Точность онлайн-опросов Ipsos рассчитывается с использованием интервала достоверности для выборки 600 с точностью +/- 4,9 процентных пункта.

Ipsos является одной из крупнейших в мире компаний по исследованию рынка и опросов, работающей на 90 рынках и насчитывающей более 18 000 сотрудников. Основанная во Франции в 1975 году компания Ipsos зарегистрирована на Euronext Paris с 1 июля 1999 года. Компания входит в индексы SBF 120 и Mid-60 и имеет право на службу отложенного расчета (SRD). Код ISIN FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com