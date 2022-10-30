Новый владелец Twitter Илон Маск приказал начать увольнение сотрудников компании.

Об этом сообщает NYT.

Илон Маск приказал провести сокращение по всей компании, причем некоторые команды будут сокращены больше других. Некоторых менеджеров попросили составить списки сотрудников, подлежащих сокращению. Масштаб сокращений пока определить не удалось.

Увольнения состоятся до 1 ноября, когда сотрудники должны были получить гранты на акции как часть своей компенсации. Такие гранты, как правило, составляют значительную часть заработной платы работников. Уволив работников до этой даты, Илон Маск может избежать выплаты грантов.

Сейчас в Twitter работает около 7500 сотрудников.

Напомним, миллиардер Илон Маск, завершивший покупку компании Twitter, анонсировал создание совета для модерации контента «с разными точками зрения».