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В работе социальной сети Instagram в понедельник, 31 октября, произошел глобальный сбой, в результате которого удаляются аккаунты тысяч пользователей.
Об этом сообщает Sky News.
— Мы знаем, что у некоторых из вас есть проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и приносим свои извинения за неудобства, — заявили в компании.
Отмечается, что тысячи пользователей получают сообщения о блокировке аккаунта при попытке войти в свою учетную запись.
На экране появляется сообщение «Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года».
При этом у пользователей есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о блокировке аккаунта в соцсети.
Также есть информация об уменьшении количества подписчиков наиболее популярных пользователей соцсети.
Ранее сообщалось, что новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум: ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.
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В работе социальной сети Instagram в понедельник, 31 октября, произошел глобальный сбой, в результате которого удаляются аккаунты тысяч пользователей.
Об этом сообщает Sky News.
— Мы знаем, что у некоторых из вас есть проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и приносим свои извинения за неудобства, — заявили в компании.
Отмечается, что тысячи пользователей получают сообщения о блокировке аккаунта при попытке войти в свою учетную запись.
На экране появляется сообщение «Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года».
При этом у пользователей есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о блокировке аккаунта в соцсети.
Также есть информация об уменьшении количества подписчиков наиболее популярных пользователей соцсети.
Ранее сообщалось, что новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум: ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.