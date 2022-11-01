В работе социальной сети Instagram в понедельник, 31 октября, произошел глобальный сбой, в результате которого удаляются аккаунты тысяч пользователей.

Об этом сообщает Sky News.

— Мы знаем, что у некоторых из вас есть проблемы с доступом к своей учетной записи Instagram. Мы рассматриваем этот вопрос и приносим свои извинения за неудобства, — заявили в компании.

Отмечается, что тысячи пользователей получают сообщения о блокировке аккаунта при попытке войти в свою учетную запись.

На экране появляется сообщение «Мы приостановили вашу учетную запись 31 октября 2022 года».

При этом у пользователей есть 30 дней, чтобы обжаловать решение о блокировке аккаунта в соцсети.

Также есть информация об уменьшении количества подписчиков наиболее популярных пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что новый владелец Twitter, американский бизнесмен Илон Маск поставил сотрудникам первый ультиматум: ввести платную верификацию в соцсети в сжатые сроки или уйти из компании.