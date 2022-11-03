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В Нидерландах двое активистов, протестовавших против климатических изменений, приклеившись к картине Яна Вермера «Девушка с жемчужной серьгой», получили приговор в виде наказания за решеткой до одного месяца.
Об этом сообщает Associated Press.
Еще один подозреваемый должен предстать перед судом в эту пятницу, 4 ноября.
BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9— Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022
Напомним, 27 октября в музее «Маурицгейс» в Гааге мужчина приклеил голову к стеклу, под которым расположена картина «Девушка с жемчужной серьгой».
Другой мужчина вылил ему на голову банку томатного супа и затем приклеил руку к стене рядом с полотном. Третий активист снимал событие.
Мужчины были одеты в футболки с надписью «Просто остановите нефть» (Just Stop Oil) – это название группы экоактивистов, которая добивается прекращения добычи и использования горючих полезных ископаемых.
Холст картины не пострадал, но защитное стекло пришлось сменить. Картину вернули спустя день после акции.
Напомним, в октябре произошло подобное нападение на еще одно произведение искусства — знаменитую картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».
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В Нидерландах двое активистов, протестовавших против климатических изменений, приклеившись к картине Яна Вермера «Девушка с жемчужной серьгой», получили приговор в виде наказания за решеткой до одного месяца.
Об этом сообщает Associated Press.
Еще один подозреваемый должен предстать перед судом в эту пятницу, 4 ноября.
BREEK - Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9— Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022
Напомним, 27 октября в музее «Маурицгейс» в Гааге мужчина приклеил голову к стеклу, под которым расположена картина «Девушка с жемчужной серьгой».
Другой мужчина вылил ему на голову банку томатного супа и затем приклеил руку к стене рядом с полотном. Третий активист снимал событие.
Мужчины были одеты в футболки с надписью «Просто остановите нефть» (Just Stop Oil) – это название группы экоактивистов, которая добивается прекращения добычи и использования горючих полезных ископаемых.
Холст картины не пострадал, но защитное стекло пришлось сменить. Картину вернули спустя день после акции.
Напомним, в октябре произошло подобное нападение на еще одно произведение искусства — знаменитую картину Винсента ван Гога «Подсолнухи».