Во Всемирной метеорологической службе установили, что последние восемь лет на Земле были самыми теплыми за все время наблюдений.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации «Состояние глобального климата в 2022 году».

Согласно докладу, глобальная температура воздуха увеличилась, в частности, из-за роста концентрации парниковых газов в атмосфере. Экстремальные тепловые волны, засуха и разрушительные наводнения затронули в этом году миллионы человек и нанесли ущерб на миллиарды долларов.

Последствия изменения климата становятся все более драматичными, говорится в докладе. Темпы повышения уровня моря удвоились с 1993 года. На последние два с половиной года приходится 10% общего уровня моря с начала спутниковых измерений, которые начались почти 30 лет назад.

Кроме того, в 2022 году ледники в Европейских Альпах понесли очень тяжелые потери. Гренландский ледниковый щит теряет массу 26-й год подряд, а в прошлом сентябре там впервые за всю историю наблюдений зафиксировали дождь. По оценкам, средняя глобальная температура по итогам 2022 года будет примерно на 1,15°C выше среднего доиндустриального уровня 1850-1900 годов.

Европарламент и страны Евросоюза подписали соглашение о запрете на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов с 2035 года.