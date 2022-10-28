Европарламент и страны Евросоюза подписали соглашение о запрете на продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей и фургонов с 2035 года.

Об этом сказал глава комитета Европарламента по охране окружающей среды Паскаль Канфен, пишет «Радио Свобода» .

– Этот сектор, на долю которого сейчас приходится 16% выбросов в Европе, к 2050 году станет углеродно-нейтральным, – сказал он, назвав документ «историческим решением».

Международная экологическая организация Greenpeace подвергла критике соглашение, заявив, что она лишь маскирует многочисленные неудачи политиков в борьбе с климатическими изменениями. По расчетам экологов, отказаться от новых автомобилей с дизельными двигателями нужно до 2028 года, чтобы глобальное потепление не превысило 1,5 °C.

Ограничить глобальное потепление 1,5°C и стремиться к сокращению углеродных выбросов к 2030 году договорились на климатической конференции ООН в Глазго в ноябре 2021 года. Итоговое соглашение саммита подписали около двухсот стран.

Напомним, что немецкий автоконцерн Mercedes уходит с рынка России – продает свой завод в Подмосковье и имущество российскому дилеру.