Американский Meta Platforms Inc. начнет в среду процесс масштабного сокращения штата.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что предстоящие сокращения в целом охватят многие тысячи работников и, вероятно, станут самыми большими за год в технологическом секторе, пишет издание.

По данным The Wall Street Journal, Цукерберг выглядел удрученным на встрече во вторник. Он сказал, что он ответственен за ошибки компании, а также, что его чрезмерный оптимизм по росту привел к чрезмерному количеству персонала. Об этом журналистам сообщили источники, знакомые с ходом встречи.

По словам руководителя отдела кадров Meta Лори Голер, работники, которые потеряют работу, получат по крайней мере четырехмесячную зарплату как выходное пособие, информируют источники издания.

Цукерберг анонсировал крупные сокращения и отдельно упомянул команды по подбору персонала и бизнес-группы среди тех, кому грозит увольнение. Общее внутреннее объявление о планах компании по увольнению ожидается в среду около 6 часов утра по восточному времени, а конкретные сотрудники, которые потеряют работу, будут сообщены утром.

В конце сентября Meta сообщала о наличии в штате компании более 87 000 сотрудников. В 2022 году акции Meta упали более чем на 70%. Планируемое увольнение станет первым масштабным сокращением штата за всю 18-летнюю историю компании.

Напомним, что в этот понедельник стало известно, что Meta (бывший Facebook) планирует начать масштабные увольнения сотрудников на этой неделе.