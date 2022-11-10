Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреис, передает РБК-Украина.

Если в феврале еженедельное количество смертей превышало 75 тысяч, то за прошедшую неделю ВОЗ зафиксировала чуть более 9400 смертей во всем мире.

— Мы прошли долгий путь, и это, безусловно, повод для оптимизма. Но мы продолжаем призывать все правительства, общины и людей оставаться бдительными, – сказал Тедрос Гебреис.

При этом он отметил, что новые штампы болезни продолжают распространяться.

— Почти 10 тысяч смертей в неделю — это на 10 тысяч больше, чем у болезни, которую можно предотвратить и лечить, — подчеркнул он.

С 31 октября по 6 ноября количество новых зарегистрированных случаев коронавируса составило 2,1 миллиона, что на 15% меньше по сравнению с предыдущей неделей. Число новых смертей за неделю уменьшилось на 10%.

Напомним, в Украине разрешили всем вакцинированным детям в возрасте от 12 до 17 лет делать бустерную прививку против COVID-19.