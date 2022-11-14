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В итальянской провинции Пиза врачи провели операцию по пересадке печени от женщины, которая умерла в возрасте 100 лет и 10 месяцев и стала старейшим донором в мире.
Об этом сообщает La Repubblica.
Женщина попала в больницу во Флоренции в начале ноября с кровоизлиянием в мозг, который впоследствии стал причиной ее смерти. Печень умершей была в хорошем состоянии, потому ее дети дали разрешение на донорство органа. Позже хирурги Центра трансплантации в Пизе пересадили печень.
— На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка (пересадившая печень) находится в хорошем состоянии, — заявил Паоло Де Симоне, директор отделения хирургии и трансплантации печени Пизанского госпиталя.
В Национальном центре трансплантации Италии утверждают, что 100-летние доноры в мировой медицинской практике случаются, но речь идет о нескольких случаях пересадки таких редких тканей, как, например, роговица глаза.
Как отмечает La Repubblica, до сих пор в Италии самым старым донором была женщина, умершая в октябре 2021 года в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.
Напомним, украинский студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года.
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В итальянской провинции Пиза врачи провели операцию по пересадке печени от женщины, которая умерла в возрасте 100 лет и 10 месяцев и стала старейшим донором в мире.
Об этом сообщает La Repubblica.
Женщина попала в больницу во Флоренции в начале ноября с кровоизлиянием в мозг, который впоследствии стал причиной ее смерти. Печень умершей была в хорошем состоянии, потому ее дети дали разрешение на донорство органа. Позже хирурги Центра трансплантации в Пизе пересадили печень.
— На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка (пересадившая печень) находится в хорошем состоянии, — заявил Паоло Де Симоне, директор отделения хирургии и трансплантации печени Пизанского госпиталя.
В Национальном центре трансплантации Италии утверждают, что 100-летние доноры в мировой медицинской практике случаются, но речь идет о нескольких случаях пересадки таких редких тканей, как, например, роговица глаза.
Как отмечает La Repubblica, до сих пор в Италии самым старым донором была женщина, умершая в октябре 2021 года в городе Фабриано в возрасте 97 лет и 7 месяцев.
Напомним, украинский студент Киевского политехнического института Игорь Клименко стал победителем премии Global Student Prize 2022 года.