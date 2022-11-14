Погодные условия зимой повлияют на и без того низкий моральный дух российских военных и проблемы с обслуживанием оборудования.

Об этом говорится в краткой сводке британской разведки, опубликованной в понедельник Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Отмечается, что зима изменит условия конфликта как для российских, так и украинских сил. Изменение светового дня, температуры и погоды станут испытанием для воинов.

Любые решения, которые будет принимать российский Генштаб, будут частично зависеть от наступления зимы.

Световой день сократится до менее чем 9 часов в сутки по сравнению с 15-16 летом. Это приводит к меньшему количеству наступательных действий и больше статического, оборонительного фронта.

Приборы ночного видения являются ценностью, еще больше усиливающей нежелание воевать ночью, отмечается в сводке.

Средняя высокая температура снизится с 13 градусов по Цельсию в сентябре-ноябре до нуля в декабре-феврале. Военнослужащие, которым не хватает зимней одежды и адаптированных к зиме мест для ночлега, с высокой вероятностью пострадают от обморожения.

Кроме того, окно «золотого часа», в течение которого нужно спасти тяжелораненого солдата, сокращается примерно вдвое, что значительно увеличивает риск контакта с врагом.

— Сама погода, скорее всего, приведет к увеличению количества осадков, скорости ветра и снегопада. Каждое из них будет создавать дополнительные вызовы и без того низкому моральному духу российских сил, но также создавать проблемы с обслуживанием оборудования, считают в разведке.

К тому же базовые задачи, такие как очистка оружия, должны быть адаптированы к условиям, а риск неисправности оружия возрастает.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.