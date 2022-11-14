Российские войска пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании ВСУ по отдельным направлениям. При этом они продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 14 ноября.

Россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. С целью восполнения потерь личного состава и формирования подразделений, оккупанты продолжают перемещение мобилизованного личного состава в районы ведения боевых действий на территории Украины. В городе Ростов-на-Дону проводятся тренировки населения по гражданской обороне.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Курдюмовка, Водяное и Марьинка Донецкой области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла по врагу 16 ударов. Под поражение оказались 10 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 6 позиций зенитно-ракетных комплексов оккупантов.

За прошедшие сутки Силы обороны сбили БПЛА типа «Орлан-10». Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 других важных целей врага.

Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.

За прошедший день ВСУ ударили по скоплению российских военных на левом берегу Днепра.