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Авиаторы ВСУ поразили 4 района сосредоточения вражеской живой силы, вооружения и техники на левом берегу Херсонщины.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 33 огневых задач. Подтверждены результаты вражеских потерь в количестве 40 оккупантов, 7 единиц авто-бронетехники. Остальные результаты доразведываются.

Также в Генштабе сообщили, что в ночь на 13 ноября Силы обороны в районе населенного пункта Каиры Херсонской области уничтожили склад боеприпасов, около 40 российских оккупантов, 2 единицы бронированной техники и 10 грузовых автомобилей противника.

Напомним, украинская армия с начала недели освободила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы российской армией с марта 2022 года.