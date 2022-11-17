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По состоянию на утро 17 ноября без электропитания в Николаевской области находятся более 104 тысячи потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений.
В АО «Николаевоблэнерго» объяснили, что ситуация очень сложная.
До стабилизации в энергосистеме практически повсюду в Украине введены параллельно как аварийные, так и почасовые графики отключений.
В настоящее время без питания в Николаевской области более 104 тысяч потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений и 2 из 3 очередей графика почасовых отключений. Иначе добиться показателей мощности не получается.
Без указания от Регионального диспетчерского центра «Николаевоблэнерго» пока не может возобновить электроснабжение.
Хотя россияне не повредили за последнее время каких-либо объектов энергетической инфраструктуры на Николаевщине, но последствия прилетов по инфраструктуре в других регионах испытывают и жители нашей области.
Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.
Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
В связи с массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще 2-3 дня.
По состоянию на утро 17 ноября без электропитания в Николаевской области находятся более 104 тысячи потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений.
В АО «Николаевоблэнерго» объяснили, что ситуация очень сложная.
До стабилизации в энергосистеме практически повсюду в Украине введены параллельно как аварийные, так и почасовые графики отключений.
В настоящее время без питания в Николаевской области более 104 тысяч потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений и 2 из 3 очередей графика почасовых отключений. Иначе добиться показателей мощности не получается.
Без указания от Регионального диспетчерского центра «Николаевоблэнерго» пока не может возобновить электроснабжение.
Хотя россияне не повредили за последнее время каких-либо объектов энергетической инфраструктуры на Николаевщине, но последствия прилетов по инфраструктуре в других регионах испытывают и жители нашей области.
Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.
Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
В связи с массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще 2-3 дня.