По состоянию на утро 17 ноября без электропитания в Николаевской области находятся более 104 тысячи потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений.

В АО «Николаевоблэнерго» объяснили, что ситуация очень сложная.

До стабилизации в энергосистеме практически повсюду в Украине введены параллельно как аварийные, так и почасовые графики отключений.

В настоящее время без питания в Николаевской области более 104 тысяч потребителей — обесточены все 10 групп графика аварийных (стабилизационных) отключений и 2 из 3 очередей графика почасовых отключений. Иначе добиться показателей мощности не получается.

Без указания от Регионального диспетчерского центра «Николаевоблэнерго» пока не может возобновить электроснабжение.

Хотя россияне не повредили за последнее время каких-либо объектов энергетической инфраструктуры на Николаевщине, но последствия прилетов по инфраструктуре в других регионах испытывают и жители нашей области.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

В связи с массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще 2-3 дня.