В связи со вчерашним массированным обстрелом украинской критической инфраструктуры российскими войсками аварийные отключения света могут продолжаться еще в течение 2-3 дней.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко в эфире национального телемарафона.

— Вчера вечером у нас было отключено около 10 миллионов абонентов. Сейчас цифра намного меньше, к утру была около 2-х миллионов. Сейчас введены практически во всех областях как почасовые графики отключений, так и бывают аварийные отключения, ведь мы еще стабилизируем систему, отключены еще несколько миллионов потребителей: цифра от 2-х до 4-х миллионов, в зависимости от часа меняется, — сказал он.

По его словам, сейчас перед энергетиками стоит задача выйти на уровень электроснабжения, который был на прошлой неделе.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.