Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг призвала Россию выдать трех человек, которых суд признал виновными в сбыте пассажирского самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» на востоке Украины в июле 2014 года.

Об этом сообщает SBS News.

Глава МИД также обвинила президента РФ Владимира Путина в «сокрытии убийц».

— Мы бы сказали России: мир знает, что вы приютите убийц, и это кое-что говорит о вас, господин Путин, — сказала она.

В своем заявлении в пятницу Вонг назвала приговор суда Нидерландов «важным шагом в наших коллективных усилиях по привлечению виновных к ответственности».

— Он дает ответы, которые искали семьи. Он подтверждает, что российская федерация несет ответственность, — заявила министр.

Как сообщалось, 17 ноября суд Нидерландов по делу MH17 объявил приговор в отношении трех россиян и гражданина Украины, обвиняемых в причастности к транспортировке и боевому применению ЗРК «Бук» против малайзийского лайнера.

После двух лет рассмотрения дела суд принял, что эксофицер ФСБ, бывший «министр обороны» так называемой «днр» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал (на момент сбития самолета – полковник) ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ОГУ ДНР» Сергей Дубинский и гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР», виновны в сбитии самолета и убийстве 298 человек. Все трое осуждены на пожизненное заключение. Они также должны выплатить 16 млн. евро компенсаций.