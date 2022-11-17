Окружной суд Гааги, рассматривающий дело о сбитии авиалайнера MH17, заочно приговорил к пожизненному заключению Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко и поручил обеспечить их арест.

Об этом заявил судья Хендрик Стейнхаус во время оглашения решения суда в судебном комплексе Схипхола, сообщает «Европейская правда».

Ранее суд заявил, что Игорь Гиркин и двое его подчиненных "виновны в убийстве 298 раз", поскольку прекрасно знали, что завезенный ими в Украину комплекс «Бук» приведет к гибели людей - безразлично, речь идет о военных или гражданских.

В решении суда, опубликованном впоследствии, будет 16 цитат родственников погибших из их выступлений на судебных заседаниях, рассказал судья Стейнхаус. Он также подчеркнул, что многие погибшие были молодыми людьми, и подсудимые причастны к тому, что их жизнь оборвалась без всякой причины, «самым ужасным образом».

У многих родственников развился непреходящий синдром потери, добавил судья.

Судя по тяжести преступления и необходимости того, чтобы родственники почувствовали установление справедливости, суд решил «приговорить Гиркина, Дубинского и Харченко к пожизненному заключению». Также трое осужденных за убыток MH17 должны выплатить 16 млн евро компенсаций.

Четвертого подозреваемого, Олега Пулатова, суд оправдал из-за нехватки доказательств.

Ни один из обвиняемых не присутствовал на заседании. Это означает, что прокуратура имеет право объявить ее в международный розыск.