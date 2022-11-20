Британский король Чарльз ІІІ распорядился не подавать во всех монарших резиденциях фуа-гра — блюдо из утиной или гусиной печени, приготовление которого считается этически сомнительным из-за жестокого обращения с животными.

Об этом сообщает "Европейская правда».

Письмо, полученное организацией «Люди за нравственное обращение с животными» (PETA), подтверждает, что запрет на фуа-гра действует во всех королевских резиденциях, в частности Балморал, Сандрингем, Виндзорский замок, замок Гиллсборо и Букингемский дворец.

«Видеозаписей мучительного насильственного кормления птиц достаточно, чтобы вызвать у любого тошноту», — прокомментировала вице-президент британского отражения PETA Элиз Аллен, призвав других последовать примеру Чарльза ІІІ.

Как известно, для производства фуа-гра уток и гусей кормят излишне жирной пищей, пока их печень не раздувается до размера, в десять раз больше нормы, а затем зарезают.

Британский король Чарльз – древний противник фуа-гра, употребление которого он запретил в собственных владениях более десяти лет назад. В Британии существует запрет на производство фуа-гра, но не на его продажу или импорт.

Новый монарх издавна считается приверженцем экологического образа жизни и высоких стандартов благосостояния в сельском хозяйстве. По собственному признанию, Чарльз заправляет машину биомассой и разговаривает с деревьями.

Напомним, одиннадцать членов Национального собрания канадской провинции Квебек отказались присягнуть на верность королю Великобритании Чарльзу III, который является и королем Канады.