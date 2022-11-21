К реальным срокам заключения приговорены 10 боевиков террористических организаций «Л/ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

—В начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа вооруженных сил России. Среди них - командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против сил обороны на Запорожском направлении. Злоумышленники были задержаны во время контрнаступления украинских войск на юге нашего государства, — говорится в сообщении.

В СБУ сообщают, что большинство задержанных находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Суд признал их виновными в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

— Еще одним осужденным является командир танка оккупационных группировок, обстреливавший объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном Луганской области. Установлено, что боевик входил в состав танкового подразделения, созданного агрессором, 2-го армейского корпуса. Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населённых пунктов на востоке Украины. Злоумышленник попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года , — отмечают в СБУ.

Суд признал его виновным в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и участие в незаконных вооруженных формированиях.

— Злоумышленники проведут за решеткой от 13 до 15 лет, — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Ранее сообщалось, что российский полицейский, получивший 15 лет за убийство жены, погиб на войне в Украине и посмертно награжден медалью «За отвагу».