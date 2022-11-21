Российский полицейский, получивший 15 лет за убийство жены, погиб на войне в Украине и был посмертно награжден медалью «За отвагу».

Об этом сообщает местное издание 1rnd.ru.

Бывший майор полиции из Ростова Сергей Кадацкий был осужден в 2018 году на 15 лет за убийство своей жены и покушение на убийство тестя. В пьяном состоянии майор устроил стрельбу по иномарке, в которой находились его жена и тесть. Женщина погибла на месте происшествия, раненному тестю удалось покинуть машину. Во время задержания пьяный полицейский повторял: «Я же мент!».

В колонии Сергея Кадацкого завербовали в ЧВК «Вагнер» и отправили на войну, где он погиб.

Посмертно Сергей Кадацкий награжден медалью «За отвагу». Как следует из текста указа так называемого «председателя ЛНР» Леонида Пасечника, Сергей Кадацкий «пал смертью храбрых на поле боя, проявив мужество и героизм».

Ранее сообщалось, что в Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в «ЧВК Вагнера».