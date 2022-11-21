Министр иностранных дел Новой Зеландии Наная Махута объявила в понедельник о новых санкциях против граждан России и Беларуси, введенных из-за войны войны в Украине.

Об этом сообщает пресс- служба правительства.

— Новая Зеландия впервые выступила против власть предержащих и богачей России, введя санкции против политической и экономической элиты в марте этого года, после чего в мае и сентябре были введены дальнейшие санкции. Они сейчас направлены против 22 членов элиты, оказывающих поддержку незаконному вторжению в Украину и вознагражденные за свою лояльность состоянием и влиянием, — заявила Махута.

Отмечается, что под санкции попали дочери путина Мария Воронцова и Екатерина Тихонова, жена и дети спикера кремля Дмитрия Пескова (уже под санкциями), председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, а также жена и сын Александра Лукашенко (уже под санкциями).

Кроме того, санкции введены в отношении четырех юридических лиц, имеющих экономическое или стратегическое значение для России в нефтегазовой, сталелитейной и транспортной отраслях, а также в системах радиолокационного и электронного оборудования.

- Сегодняшние санкции продолжают демонстрировать наше четкое осуждение угроз суверенитета Украины и человеческих жертв этой незаконной войны, - заявила глава МИД Новой Зеландии.

В настоящее время страна уже ввела санкции против более 1200 физических и юридических лиц РФ, а также другие меры, приведшие к значительному сокращению двусторонней торговли с РФ.

Напомним, что Европейские трейдеры спешат заполнить резервуары в регионе российским дизельным топливом до того, как в феврале вступит в силу запрет ЕС, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными.